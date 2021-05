Governo antecipa vacinação em Lisboa para pessoas entre os 30 e 40 anos

António Lacerda Sales, Secretário de Estado da Saúde, anuncia esta terça-feira no Instituto Nacional Ricardo Jorge as novas medidas para travar a pandemia na região de Lisboa e Vale do Tejo.



"A tendência crescente desde o início de maio [na região de LVT] deve ser encarada como uma situação de alerta", defendeu Lacerda Sales.







André Peralta Santos, da DGS, fez uma análise do crescimento da pandemia na região indicando que são os jovens adultos, nas faixas etárias dos 20 aos 40 anos, os que mais estão a contribuir para o aumento de casos.



Aponta que as maiores incidências em Lisboa se concentram nas freguesias centrais do concelho, mas que também tem aumentado nas freguesias periféricas e noutros concelhos. O R(t) em Lisboa situa-se agora em 1,14, ou seja tem aumentado. Segundo o especialista, há, porém, boas notícias. Há um "abrandamento" nesse crescimento nas zonas centrais.



Peralta Santos sublinha ainda que, a taxa de positividade aumentou. O especialista avisa que, se a evolução epidemiológica, continuar como agora, Lisboa pode atingir os 240 novos casos em 14 dias por 100 mil habitantes dentro de duas a três semanas.



Fernando Almeida, do INSA, explica que o plano de testagem em vigor no País tem em atenção as dinâmicas epidemiológicas e por isso a testagem "tende a adaptar-se". A Região de Lisboa e Vale do Tejo tem por isso um aumento da testagem em especial nas pessoas entre os 20 e os 40 anos.



"Antecipamos a testagem no ensino secundário, universidades e 3.º ciclo a alunos e docentes", explicou ainda.



Em relação às populações vulneráveis, os migrantes e refugiados verão a testagem ser redobrada. Vai reforçar-se ainda a sensibilização para as medidas de proteção individual dos motoristas em serviços de entregas, táxi e TVDE.



Em bairros onde há mais convívio, como Bairro Alto ou Cais do Sodré, haverá unidades móveis disponíveis para testar e sensibilizar para o distanciamento físico e outras medidas de proteção individual



Haverá ainda postos móveis de testagem e campanha de testagem a partir de 31 de maio na restauração, hotelaria, mercados e feiras.







Em atualização