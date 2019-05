Grávida de 39 semanas sem vaga para parto no Amadora-Sintra

O Hospital Amadora-Sintra sugeriu a uma grávida, em trabalho de parto, que se deslocasse a outra unidade hospitalar pelos seus próprios meios, por inexistência de vagas na instituição.O caso, que ocorreu em agosto do ano passado, foi denunciado através de uma reclamação da utente, grávida de 39 semanas e dois dias.A queixa motivou uma investigação por parte da Entidade Reguladora da Saúde (ERS). No documento, o regulador considera que é obrigação da instituição providenciar, em tempo útil e de forma integrada, transporte adequado para a utente, considerando "incompreensível" que o hospital não o tenha feito, colocando em causa a "qualidade dos cuidados de saúde prestados".Em resposta à ERS, o Amadora-Sintra lamenta a "escassez de recursos técnicos/humanos" que diz estar na origem do caso.O hospital argumenta, no entanto, que não ativou meios de Urgência para transporte inter-hospitalar porque a utente abandonou as instalações. Justificações que a ERS rejeita, uma vez que foram os próprios profissionais a sugerir outro hospital.O regulador apela a que, em situações futuras, não se repitam e que sejam adotados mecanismos de transferência.A grávida acabou por se dirigir, pelos próprios meios, para o Hospital de São Francisco Xavier, em Lisboa, onde tudo decorreu com normalidade.