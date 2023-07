A morte de uma grávida no Hospital de Aveiro, após o parto, suscitou dúvidas nos amigos. Dizem que a mulher, de 41 anos, não terá tido qualquer tipo de “complicação ou risco” e dizem que as justificações do hospital são “absurdas e contraditórias”. “Nada fazia prever este desfecho absolutamente trágico”, dizem.A mulher morreu no dia 3 de julho. Em resposta ao, o Centro Hospitalar do Baixo Vouga (CHBV) diz que “lamenta profundamente” a morte da parturiente e informa que realizou um processo de auditoria “podendo, desde já, informar, que numa análise preliminar não foram identificadas não conformidades”.