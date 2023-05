A greve às provas de aferição marcada pelo STOP e iniciada esta sexta-feira teve uma adesão reduzida, garantem os diretores. “Falei com vários diretores e o impacto foi muito residual, nenhum me disse que houve constrangimentos, foi um dia normal”, disse aoFilinto Lima, presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas, frisando que “o País educativo está expectante” sobre a promulgação do diploma de concursos pelo Presidente da República: “Se for promulgado, a contestação vai aumentar.”A greve distrital realizou-se esta sexta-feira em Castelo Branco, com adesão de 90%, segundo a plataforma. A Fenprof assinalou os 40 anos na Aula Magna, Lisboa, com Mário Nogueira (Fenprof) a avisar que a recuperação do tempo de serviço é “uma luta que perseguirá todo e qualquer Governo”.