Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Greve dos enfermeiros adia 450 cirurgias em quatro centros hospitalares

Governo diz que ficaram por fazer nove operações a doentes oncológicos prioritários.

Por Francisca Genésio e Lusa | 08:41

O Governo diz que os serviços mínimos na greve dos enfermeiros foram desrespeitados em cerca de 450 operações em quatro centros hospitalares. Entre as cirurgias adiadas, encontram-se nove casos de intervenções a doentes oncológicos classificados como prioritários.



A revelação consta da resposta de defesa à intimação apresentada pelo Sindicato Democrático dos Enfermeiros de Portugal (Sindepor) e admitida pelo Supremo Tribunal Administrativo, que contesta a requisição civil decretada devido à greve cirúrgica dos enfermeiros.



O Governo argumenta que as situações aconteceram no Centro Hospitalar Entre o Douro e Vouga, Santa Maria da Feira, no Centro Hospitalar Tondela-Viseu, no Centro Hospitalar e Universitário de São João (Porto) e no Centro Hospitalar e Universitário do Porto - os quatro hospitais abrangidos pela requisição civil.



A Procuradoria-Geral da República considerou o protesto ilegal e o Ministério da Saúde pode marcar faltas injustificadas. Quem continuar com o protesto incorre numa infração disciplinar e passa a estar na mira dos tribunais. Apesar disto, o Sindepor não desiste.



O presidente, Carlos Ramalho, iniciou esta quarta-feira uma greve de fome, junto à residência oficial do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, em Lisboa. "Não sei quando vai parar, essa decisão depende do Governo", disse. Também o enfermeiro Duarte Gil Barbosa, do Hospital de S. João, no Porto, inicia amanhã uma greve de fome.



PORMENORES

Bastonária está "solidária"

A bastonária da Ordem dos Enfermeiros, Ana Rita Cavaco, está solidária com o presidente do Sindepor. Já Marcelo Rebelo de Sousa pediu à equipa médica da Presidência para ver o sindicalista.



Normalidade nos blocos

O Ministério da Saúde disse ontem que a normalidade regressou aos dez hospitais onde decorre a paralisação nos blocos operatórios. A greve mantém-se, no entanto, até dia 28.