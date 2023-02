Greve dos oficiais de justiça vai manter-se por tempo indeterminado

O Sindicato dos Oficiais de Justiça informou esta quarta-feira que a greve dos profissionais se vai manter por tempo indeterminado.



Desde o passado dia 10 de janeiro que os oficiais de justiça têm realizado greves durante as tardes, o que já "levou ao adiamento de milhares de diligências, nomeadamente com cidadãos detidos/presos que acabam por ver os prazos de detenção arrastados para os limites máximos legais ou, como também tem ocorrido, colocados em liberdade de imediato, por despacho, sem serem ouvidos", refere o comunicado divulgado pelo sindicato.





"Dezenas de tribunais tem estado encerrados e continuarão, esses e outros, todos os dias, no período da tarde – a greve é por tempo indeterminado, todas as tardes das 13h30 às 24h00 – e em alguns desses tribunais os trabalhadores vão concentrar-se às portas dos mesmos", avança a nota.Esta quarta-feira, os oficiais vão protestar junto ao Juízo local de Pequena criminalidade de Lisboa, antigo tribunal de pequena instância criminal, no Campus da Justiça e esta quinta-feira, vão concentrar-se junto ao Palácio da Justiça de Leiria, pela justiça que não têm recebido.