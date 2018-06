Greve dos professores impediu 15 mil reuniões de avaliação

Fenprof garante que 96 por cento dos conselhos de turma não se realizaram.

Por Bernardo Esteves | 19:35

A Fenprof anunciou esta sexta-feira que 96 por cento das reuniões de avaliação previstas não se realizaram devido à greve dos professores. Segundo a estrutura sindical, estavam previstos para esta semana 15 587 conselhos de turma mas 14 964 não se realizaram.



"Esta é talvez a maior greve de sempre do ponto de vista do impacto mas o Governo continua a não perceber isso", disse Mário Nogueira, secretário-geral da Fenprof, que reagiu à disponibilidade para a negociação reiterada esta sexta-feira pelo ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues: "Nós também apelamos ao ministro: vamos à negociação! Se pudesse, a Fenprof tomava a iniciativa e convocávamos nós o ministro para negociar".



Nogueira deixou contudo claro que não aceita negociar o tempo de serviço congelado a recuperar, não abdicando dos 9 anos, 4 meses e 2 dias.

A Fenprof rebateu também os dados do Governo sobre o custo do descongelamento da carreira docente, que teve início em janeiro deste ano. O Governo diz que o custo com as progressões na carreira até 2023 será de 519 milhões de euros, mas a Fenprof fez as contas e garante que o descongelamento custará apenas 255,6 milhões de euros.