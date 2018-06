Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Governo vai decretar serviços mínimos em greve de docentes

Ministério da Educação responde à greve dos professores que atinge as reuniões de avaliação de alunos.

O Ministério da Educação está a preparar-se para convocar serviços mínimos de modo a garantir que as reuniões de avaliação dos alunos se realizam. Mário Nogueira, secretário-geral da Fenprof, deu conta da intenção do Governo numa conferência de imprensa.



A primeira reunião para tratar dos serviços mínimos acontecerá amanhã, terça-feira.



Os sindicatos não concordam com esta resposta do Governo ao protesto, cujos pré-avisos se estendem até 13 de Julho.



"Quero ser claro. Não há acordo nenhum", disse o secretário-geral da Federação Nacional dos Professores (Fenprof), Mário Nogueira, em conferência de imprensa, em Lisboa, onde foi feito o balanço mais atualizado do primeiro dia de greve às avaliações.



A nova greve foi convocada por dez sindicatos da educação, que apontaram hoje uma adesão de 95%, com a maioria dos conselhos de turma a ficarem por realizar.



Mário Nogueira acusou o Governo de pôr em causa o direito à greve e afirmou que, se na greve às avaliações que decorreu nas duas primeiras semanas de junho, e que foi convocada por um único sindicato, o S.T.O.P., e na que está em curso não foram decretados serviços mínimos, uma vez que as reuniões de avaliação não foram consideradas uma necessidade social impreterível, o mesmo entendimento deve prevalecer para o segundo período da greve, que se inicia em 02 de julho.