Milhares de consultas e exames cancelados e falta de médicos nos hospitais e centros de saúde. É este o cenário com que muitos utentes dos serviços de saúde se vão deparar nesta semana. Terça-feira e quarta-feira os médicos vão estar em greve.



A paralisação, convocada pela Federação Nacional dos Médicos (Fnam), agrava ainda mais a crise vivida na saúde, em que mais de 2500 clínicos recusam realizar mais do que as 150 horas extraordinárias obrigatórias.









