A incidência de síndrome gripal continua a subir e os médicos de saúde pública alertam para uma “anormal disseminação” do vírus da gripe A no País.





O último boletim de vigilância da gripe, do Instituto Ricardo Jorge (INSA), referente à semana de 28 de fevereiro a 6 de março, refere que as taxas de incidência de síndrome gripal e de infeção respiratória aguda subiram para 15,1 por cada 100 mil habitantes. Foram detetados 165 casos positivos para o vírus da gripe, todos do tipo A. Em 20 dos casos foi identificado o subtipo H3N2 e num dos casos o subtipo H1N1. Até ao momento, foram detetados 33 casos de coinfeção pelo vírus da gripe e SARS-CoV-2. Foi reportado um caso de gripe pelas três enfermarias que enviaram informação, tendo sido identificado o vírus Influenza A(H3N2). Segundo o INSA, trata-se de uma criança de 10 anos de idade, sem doença crónica e vacinada.