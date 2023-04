Grupo de Apoio ao Tibete explica gesto de Dalai Lama em vídeo polémico

O Grupo de Apoio ao Tibete explicou esta quarta-feira, em comunicado, que o vídeo polémico onde se vê Dalai Lama pedir a um menino indiano que lhe chupe a língua está mal traduzido e culturalmente descontextualizado.

A organização começa por explicar que a interação entre Dalai Lama e a criança teve dois momentos. No início do evento, a criança oferece alguns presentes a Dalai Lama, toca nos pés do líder espiritual, no que seria um "tradicional gesto indiano que simboliza uma demonstração de respeito", e ouve os seus conselhos, finalizando a interação com um abraço. Na parte final do evento, a criança pede outro abraço a Dalai Lama, algo que, segundo o Grupo de Apoio ao Tibete, não é comum.

"Neste momento S.S. o Dalai Lama viria então a referir algo que foi divulgado e traduzido do inglês como "chupar" mas que, para um ouvinte que entenda o idioma tibetano, o que realmente S.S. referiu foi "and dza"("dza", palavra tibetana, pronuncia-se "sa" e significa comer) ou seja "e come" seguido da palavra "língua" em inglês", refere a organização.

O grupo afirma também que o contexto cultural é muito importante para entender tal ação do líder espiritual do Tibete, visto que na cultura tibetana é normal os avós beijarem crianças pequenas, para além de-lhes darem "um doce ou um pedaço de comida a partir de suas bocas - diretamente de uma boca para outra".

"Depois das/os avós/avôs darem um beijo e um doce, e uma vez que já não há mais nada na boca, mais nada para dar, dirão a frase: "agora come a minha língua". A frase tibetana é "Che le sa" e tem este significado, 'eu dei-te todo o meu amor e o doce, e agora tudo o que resta é, comer a minha língua'", esclareceu o grupo em comunicado.