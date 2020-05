Grupo de refugiados infetados com coronavírus recusa-se a sair de autocarro após transporte para base militar

Um grupo de 32 refugiados que estava na base militar da OTA foi transferido esta quarta-feira para a Base Militar de Santa Margarida, em Constância.O grupo, que testou positivo à Covid-19 no último teste realizado, recusou-se a sair do autocarro onde tinha sido transportado.Face à resistência inicial do grupo, houve a necessidade da intervenção de mediadores e de tradutores para resolver o impasse.A situação durou várias horas e só terá sido resolvida durante a tarde desta quinta-feira. Fonte da Secretaria de Estado para a Integração e as Migrações disse aoque a situação já se encontra resolvida. O grupo tem estado, inclusive, a receber apoio psicológico.A decisão de transferir os refugiados para a Base Militar deveu-se às melhores condições do local. O restante grupo, que testou negativo para coronavírus, foi realojado em pensões na área de Lisboa.

