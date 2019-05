Grupo Desportivo de Chaves quer igualdade parental

O Grupo Desportivo de Chaves revelou-se este domingo adepto da igualdade parental.Numa "iniciativa inédita" na I Liga Portuguesa de Futebol, durante a receção ao Vitória de Setúbal, a contar para a 33ª jornada da prova, apelou à necessidade de existir residência alternada das crianças com pais e mães divorciados ou separados.O plantel do emblema transmontano entrou em campo acompanhado por duas dezenas de jovens com "equipamento" alusivo à causa.Nas bancadas, os adeptos exibiram faixas de apoio."Defendemos todos o superior interesse da criança", disse aoOlímpio Guerra, da Associação para a Igualdade Parental.