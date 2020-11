Guarda, Castelo Branco e Covilhã recebem marcha lenta contra as portagens na A23 e A25

Utentes da A23 e A25 promovem esta sexta-feira uma marcha lenta de protesto contra o pagamento de portagens naquelas vias e para exigirem ao Governo um programa com reduções "efetivas" até à abolição.

A manifestação é organizada pela Plataforma P'la Reposição das Scut na A23 e na A25 e contará com partidas das cidades da Guarda (rotunda do G, às 16:00), da Covilhã (Jardim das Artes, às 16:45) e de Castelo Branco (campo de futebol, às 16:45), para confluir na entrada norte da A23 no Fundão.

Os trajetos serão feitos pela estrada nacional, porque "não há dinheiros para portagens", explicaram os organizadores.