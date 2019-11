Guilherme Figueiredo e Menezes Leitão disputam segunda ronda de eleições para a Ordem dos Advogados

Guilherme Figueiredo, bastonário da Ordem dos Advogados, ganhou a primeira volta da eleição para o órgão.O bastonário ganhou esta primeira volta das eleições com 6121 votos, sabe oEm segundo lugar ficou Menezes Leitão, com 4677 votos, que agora vai à segunda volta das eleições. A mesma decorre nos dias 11, 12 e 13 de dezembro.O cargo de presidência do Conselho Superior será da responsabilidade de Paula Lourenço, advogada de Carlos Santos Silva.Como vice-presidente já foi eleito Rui Patrício, um dos advogados da Operação Marquês e do Benfica.