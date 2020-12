Há dois signos mais afetados pela entrada de Vénus em Sagitário. Saiba quais

A partir desta terça-feira, 15 de dezembro, o conhecido enquanto planeta do amor, Vénus, entrou no signo de sagitário, onde deve manter-se até dia 8 de janeiro, marcando um período de maior liberdade e alegria nos relacionamentos.



No entanto, há dois signos do zodíaco que vão ser particularmente afetados nesta fase, de acordo com o jornal Metro.



Para gémeros, este poderá ser um período especialmente intenso no amor, com a chegada de novas pessoas à sua vida. Dessa forma, deve evitar tomar atitudes por impulso.