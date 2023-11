No ano passado houve 323 pessoas do sexo feminino que mudaram o nome e a menção do sexo para masculino, no registo civil, enquanto em 154 casos a mudança foi de homem para mulher. O total de 522 alterações é o maior número desde 2011, segundo o relatório da Comissão para Cidadania e Igualdade de Género (CIG).









