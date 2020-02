Quatro crias de suricata e uma zebra bebé: Zoo de Lisboa tem novos habitantes

Há novas crias do Jardim Zoológico em Lisboa prontas para receber o Carnaval em festa.



Com menos de dois meses, os quatro suricatas e uma zebra já fazem parte do reino animal e podem ser visitadas.



"Do padrão de riscas pretas e brancas inconfundível das zebras, à pelagem com manchas negras em torno dos olhos, das suricatas, muitas são as "máscaras" que transformam um habitat monocromático, como a savana, num lugar animado por diferentes formas e cores.



No "dia das máscaras", a camuflagem e outras estratégias de adaptação ao habitat, vão ser desvendadas em diferentes atividades preparadas a pensar em si e na sua família", pode ler-se no comunicado enviado pelo Jardim Zoológico.