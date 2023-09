Hugo Guilherme nasceu dia 16 do mês passado, às 11h09, no Centro Materno-Infantil do Norte, Porto. Trata-se da primeira criança concebida em Portugal ao abrigo da lei que regulamenta a inseminação pós-morte. Ângela Ferreira foi mãe às 39 semanas e dois dias, mas poderá, em breve, não ser a única a usufruir da alteração legislativa.









