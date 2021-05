Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 10.05.2021, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Um vídeo que anda a circular nas redes sociais mostra achados arqueológicos de grandes dimensões no antigo recinto da Feira Popular de Lisboa e deixa no ar a possível existência de uma antiga cidade romana. Mas, afinal, nem tudo é o que parece.O CM falou com Nuno Neto, o arqueólogo responsável pela exploração arqueológica que ali decorre desde 2019 e, até agora, encontraram-se “vestígios de várias épocas mas, sobretudo, achados contemporâneos”.“Não há ali nenhuma cidade romana. O que se vê à superfície é o que resta de construções de apoio à atividade agrícola, tanques de rega e poços de uma antiga quinta. Não podemos esquecer que nos séculos XVIII e XIX, a área de Entrecampos era uma zona rural e periférica da cidade”, explica o responsável pelos trabalhos arqueológicos supervisionados pela Direção-Geral do Património Cultural.