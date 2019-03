Hi Fly já começou a construir hangar de 30 milhões de euros para manutenção de aviões em Beja

A Mesa vai investir 30 milhões de euros na construção do hangar, que deverá começar a funcionar "no 4.º trimestre de 2020".

Por Lusa | 13:26

A empresa Mesa já começou a construir um hangar para manutenção de aviões no aeroporto de Beja, num investimento de 30 milhões de euros que prevê criar 150 postos de trabalho, revelou esta segunda o presidente do grupo proprietário.

Segundo informações prestadas à agência Lusa por Paulo Mirpuri, presidente do grupo Hi Fly, o proprietário da Mesa, as obras começaram este mês, com o processo de limpeza do terreno, e deverão durar 18 meses.

A Mesa vai investir 30 milhões de euros na construção do hangar, que deverá começar a funcionar "no 4.º trimestre de 2020" e criar 150 postos de trabalho ao longo dos três primeiros anos de atividade, acrescentou.