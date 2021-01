Um doente está desde as 14h00 desta quinta-feira, há cerca de 22 horas, no interior de uma ambulância à espera de entrar no Hospital de Santa Maria, em Lisboa.



O homem tem cerca de 30 anos, tem insuficiência cardíaca e está com os níveis saturação de oxigénio baixos.





O doente está a ser acompanhado no interior do ambulância, onde são trocadas as botijas de oxigénio que ajudam este homem a respirar.Este épara chegarem à triagem do hospital.