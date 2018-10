Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem sofre cancro devido a herbicida em Castelo de Paiva

José Moreira Rodrigues esteve exposto ao glifosato quando era jardineiro da Câmara.

Por Paulo Jorge Duarte | 08:45

José Moreira Rodrigues contraiu cancro por causa da exposição ao glifosato usado no herbicida Roundup, quando era jardineiro da Câmara de Castelo de Paiva.



"Soube que tinha contraído leucemia no dia do meu aniversário, em 2012. A câmara não avisou para o perigo do herbicida que usávamos nos jardins" diz ao CM José Moreira Rodrigues.



Acionar judicialmente a autarquia é o passo seguinte. "Quero os meus direitos mas também quero alertar para que outros trabalhadores não sofram o que estou a sofrer por causa da falta de informação" acrescenta.



A Segurança Social reconhece que a doença foi contraída pela exposição ao herbicida usado pela autarquia. A incapacidade permanente e absoluta para o trabalho habitual foi validada mas a Caixa Geral de Aposentações decretou apenas incapacidade permanente parcial.



"Há discrepância entre decisões e há um trabalhador prejudicado. Apetece-me dizer que o Estado não é pessoa de bem" afirma António Silva, da Associação Nacional dos Deficientes Sinistrados do Trabalho.



O CM contactou a Caixa Geral de Aposentações que não respondeu.



PORMENORES

Autorização europeia

O Roundup é um herbicida com glifosato potencialmente cancerígeno.



A Comissão Europeia autorizou a comercialização por mais cinco anos. Os países podem proibir a sua utilização.



Caso americano

A produtora do Roundup é a Monsanto, da Bayer. A empresa foi condenada a pagar 200 milhões de euros a um americano que contraiu cancro.