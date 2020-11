Horários, restrições e excepções: um guia para ir às compras em segurança nos próximos fins de semana

Nos próximos dois fins de semana, a circulação estará limitada entre as 13h00 de sábado e as 05h00 de domingo e as 13h00 de domingo e as 05h00 de segunda-feira nos 121 concelhos de maior risco de contágio de covid-19. A medida faz parte do pacote de restrições adotadas pelo Governo para combater a força da pandemia no nosso País, no âmbito do mais recente Estado de Emergência, em vigor deste esta segunda-feira.No entanto, deslocações a mercearias e supermercados é uma das exceções na proibição de circulação na via pública. Para evitar a concentração de pessoas nas lojas no período da manhã, algumas cadeias de hipermercados já anunciaram que vão antecipar a abertura das lojas.A "maioria das lojas" do Pingo Doce vai abrir às 06h30 e encerrar às 22h00. Também o grupo Sonae MC, a que pertence o hipermercado Continente, vai antecipar a abertura das lojas para as 8hh00 e estenderá o horário de encerramento.Já as idas a restarantes estarão mais limitadas. Os portugueses podem levantar comida atè às 13h00 de sábado e domingo, hora à qual passa apenas a ser permitido entregas ao domícilio.Para além de poder sair para trabalhar ou prestar auxílio a um familiar, o decreto permite que os cidadãos possam sair, a qualquer hora, para um passeio higiénico na área próxima de casa desacompanhados ou na companhia de membros do mesmo agregado familiar que coabitem. É também permitido o exercício físico. O passeio dos animais de estimação é outra das exceções às restrições de horários.Já o comércio terá que encerrar durante o horário em que é proibido circular, com exceção de determinadas atividades como as farmácias.Será possível viajar entre concelhos, embora os residentes nos municípios com maior risco de contágio se devam manter em casa. Para viajar, deve ter um motivo importante.Os transportes públicos vão funcionar nos horários habituais, por forma a permitir as deslocações de acordo com as exceções previstas como trabalho, ensino ou saúde.