Passear o cão e fazer exercício são permitidos? A resposta às dúvidas sobre as novas medidas

Portugal entra em Estado de Emergência a partir de segunda-feira e com ele vem um conjunto de medidas restritivas para abrandar o número de novos casos de Covid-19.O novo Estado de Emergência vai vigorar entre 9 e 23 de novembro. As principais medidas desta nova realidade são: o recolhimento obrigatório, das 23h às 5h em 121 concelhos de Portugal Continental, o horário de estabecimentos comerciais e restaurantes reduzido para as 22h e 22h30, a medição da temperatura corporal, entre outras.dá-lhe as respostas para as princípais dúvidas no cumprimento das medidas.Posso fazer um passeio a pé?Sim. É possível fazer, a qualquer hora, um passeio higiénico, na área próxima de casa. É também permitido o exercício físico.Posso sair para passear o cão?O passeio dos animais de estimação é uma das exceções às restrições de horários.Comércio fecha com o recolher?O comércio terá que encerrar durante o horário em que é proibido circular, com exceção de determinadas atividades como as farmácias (ver infografia).Posso almoçar num restaurante?Os restaurantes funcionam nos dois próximo fins de semana até às 13h00, incluindo o serviço de take away. Depois dessa hora só é permitida entrega de refeições ao domicílio.Medidas estão em vigor até quando?Adeclaração do estado de emergência tem duração de 15 dias, das 00h00 de hoje às 23h59 de 23 de novembro.Posso viajar para outro concelho?É possível, embora os residentes nos concelhos com maior risco de contágio se devam manter em casa. Para viajar, deve ter um motivo importante.Há transportes durante o recolher?Os transportes públicos vão funcionar nos horários habituais, por forma a permitir as deslocações de acordo com as exceções previstas como trabalho, ensino ou saúde.