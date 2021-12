Hospitais da região Centro registam menos doentes internados com Covid-19

Os hospitais da região contabilizavam 258 pessoas internadas com covid-19 na segunda-feira, menos 16 do que no domingo, informou esta terça-feira a Administração Regional de Saúde do Centro (ARSC).

Em comunicado, a ARSC especifica que dos 258 internados, 219 encontram-se em enfermaria e 39 em unidades de cuidados intensivos, dos quais 32 estão ventilados.

Segundo aquele organismo, registaram-se 26 altas em enfermaria, três óbitos e 13 admissões.

"As taxas de ocupação nas enfermarias e UCI nos hospitais da região são de 67% e 78%, respetivamente, sendo que a abertura e encerramento de camas é dinâmica, estando dependente do evoluir da situação epidemiológica", refere o comunicado.

O setor social/privado convencionado tem oito doentes internados com covid-19.

A covid-19 provocou mais de 5,35 milhões de mortes em todo o mundo desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência de notícias France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 18.796 pessoas e foram contabilizados 1.227.854 casos de infeção, segundo dados da Direção-Geral da Saúde divulgados na segunda-feira.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.

Uma nova variante, a Ómicron, classificada como preocupante pela Organização Mundial da Saúde (OMS), foi detetada na África Austral, mas desde que as autoridades sanitárias sul-africanas deram o alerta, a 24 de novembro, foram notificadas infeções em pelo menos 89 países de todos os continentes, incluindo Portugal.