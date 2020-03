Hospitais de Aveiro, Águeda e Estarreja com restrição de visitas para evitar a propagação de Covid-19

O Centro Hospitalar do Baixo Vouga, que integra os hospitais de Aveiro, Águeda e Estarreja, decidiu restringir as visitas aos doentes internados, para evitar a propagação de Covid-19, anunciou hoje a administração.

"De forma a colaborar com a contenção da propagação do Covid-19, e dando seguimento às orientações da Direção-Geral de Saúde e da Administração Regional de Saúde do Centro, o conselho de administração do Centro Hospitalar do Baixo Vouga deliberou restringir as visitas a doentes internados nos três hospitais que integram o CHBV (Hospital de Aveiro, Hospital de Águeda e Hospital de Estarreja)", informa um comunicado hospitalar.

De acordo com o mesmo, a partir de sábado, "e até nova avaliação, cada doente internado só pode ter a visita da pessoa que designou por acompanhante, ou, na sua falta, de uma visita por doente, sem possibilidade de troca".

Ao acompanhante é permitido estar junto do doente entre as 12:00 e as 20:00, e, nos serviços em que o horário de visitas já era limitado, passa a poder entrar uma pessoa por dia, no horário restrito desse serviço.

"Trata-se de uma medida de natureza excecional, uma vez que se considera que as visitas são extremamente importantes na convalescença e melhoria dos doentes", observa a administração hospitalar.

Segundo o conselho de administração do CHBV, que apela à compreensão e colaboração de todos, "este tem sido o procedimento adotado pela generalidade dos hospitais, no sentido de garantir a segurança dos doentes internados, que estão, naturalmente, mais frágeis, dos profissionais e da comunidade em geral".