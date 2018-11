Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Hospitais recusam cirurgia a menino com doença rara

Rodrigo Silva de 8 anos sofre de uma doença que lhe retira várias capacidades motoras.

Esteve mais de seis meses em lista de espera para uma cirurgia ortopédica no Hospital de São João no Porto, a família recebeu entretanto um vale de cirurgia emitido pela ACSS (Administração Central do Sistema de Saúde) para que fosse operado em breve numa das cinco unidades hospitalares indicadas no documento, mas todas recusaram.



"Dois hospitais recusaram, por uma questão de ética, pois os médicos também trabalham no São João. Os outros três hospitais disseram que não têm serviço de ortopedia pediátrica. O vale não serviu de nada e voltamos à lista de espera, mas desta vez com mais pessoas à frente" explicou Vânia Silva, a mãe do menino, que pede ajuda para comprar uma cadeira de rodas.