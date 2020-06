Hospitais são foco de transmissão de Covid-19

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 25.06.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 25.06.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Em Torres Vedras, cinco utentes do serviço de Urgência do hospital da cidade testaram positivo para a Covid-19 e a unidade está a efetuar testes a doentes e profissionais que passaram por aquele serviço na última semana. Elsa Baião, presidente do conselho de administração do CHO (Centro Hospitalar do Oeste, onde se insere o Hospital de Torres Vedras), diz que o foco está relacionado com um doente assintomático que foi testado e ...