Hospitais vão demorar meses até à normalidade. Coronavírus atrasa respostas

Os hospitais do Serviço Nacional de Saúde (SNS) vão demorar meses a conseguir recuperar dos efeitos do novo coronavírus. Para os administradores hospitalares, a ‘normalidade’ pré-Covid-19 poderá mesmo nunca mais a vir a ser retomada."Não vai ser possível dar resposta como dávamos antes da pandemia, ainda que as unidades de saúde, no geral, apostem cada vez mais na telemedicina para tentar compensar os adiamentos ...