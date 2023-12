Hospital das Forças Armadas recebe doentes do SNS a partir de hoje

O Hospital das Forças Armadas vai receber a partir desta sexta-feira doentes dos hospitais do Serviço Nacional de Saúde, no âmbito do Plano de Contingência para as Temperaturas Extremas Adversas, anunciaram as respetivas direções.

"De acordo com o plano de contingência do SNS, foi ativada esta dimensão de cooperação entre instituições e entidades públicas, civis e militares, potenciando os cuidados de saúde à população", referem, em comunicado conjunto, o diretor do Hospital das Forças Armadas, Francisco Guerreiro, e o diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde, Fernando Araújo.

O Hospital das Forças Armadas (HFAR), embora não esteja integrado na rede de estabelecimentos e serviços do SNS, é um estabelecimento hospitalar militar do setor público.

No âmbito de um protocolo de cooperação, será ativada a prestação de cuidados de saúde aos utentes do SNS, aumentando a oferta de cuidados num período de "grande afluência" aos serviços de internamento.