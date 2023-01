Hospital de Braga recebeu 110 médicos internos

O Hospital de Braga recebeu, esta seguna-feira, 60 médicos recém-licenciados, que vão frequentar o Internato de Formação Geral durante este ano, e outros 50 internos de Formação Específica.

Em comunicado, esclarece-se que, à semelhança do que aconteceu em 2022, "o hospital não teve nenhuma especialidade com vagas por preencher" neste último concurso.

A receção dos médicos decorreu no auditório principal do hospital. "O diretor do Internato Médico, Luís Basto, e o diretor-adjunto do Internato Médico, Narciso Oliveira, reforçaram a disponibilidade do Internato para apoiar diariamente estes jovens médicos, esperando que o hospital continue a responder às expectativas dos internos", pode ler-se no comunicado.

Também a Unidade Local de Saúde da Guarda deu esta segunda-feira as boas-vindas aos 55 novos médicos internos, sendo 36 de formação geral e 19 de formação específica. Já a Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano acolheu sete novos médicos para integrarem os serviços hospitalares na região.