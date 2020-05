Hospital de Braga teve oito partos de ‘mães Covid’

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 10.05.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 10.05.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

O Hospital de Braga registou oito partos de mães infetadas com Covid-19, entre 1 de março e 6 de maio. Todas as crianças deram negativo nos testes realizados na unidade hospitalar que, no mesmo período, teve um total de 571 nascimentos - uma média superior a oito bebés por dia.Números de natalidade em tempos de uma pandemia que obrigou a uma readaptação rápida do hospital. "Foi uma transformação muito ...