Hospital de Cascais vai continuar uma parceria privada

O Governo vai avançar com o concurso para uma nova parceria Público-Privada (PPP) do Hospital de Cascais, anunciou esta quinta-feira a ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, após o Conselho de Ministros.A data ainda não é conhecida, mas o Governo garante que será "muito, muito brevemente", afirmou o secretário de Estado Adjunto e das Finanças, Ricardo Mourinho Félix. O Hospital de Cascais ainda é gerido pela Lusíadas Saúde, já que o contrato de gestão que terminava em 2018 foi prolongado por até três anos, para haver tempo para ser preparado o novo concurso.Destino contrário vai ter o Hospital de Vila Franca de Xira, que, em 2021, voltará para a esfera pública, por "o parceiro privado entender que não tem os benefícios suficientes". "As PPP não são uma obsessão. É necessária uma avaliação em cada um dos casos para perceber qual a solução melhor que protege o erário público, mas para ser sustentável tem de ter benefícios para as duas partes", acrescentou Mourinho Félix.Segundo o relatório da Unidade Técnica de Acompanhamento de Projetos, tutelada pelo Ministério das Finanças, a PPP de Vila Franca de Xira poupou ao Estado, entre 2011 e 2017, 56,5 milhões de euros, ao passo que a PPP de Braga (o hospital regressou à esfera pública em 2019) poupou 40 milhões por ano.