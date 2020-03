Hospital de Faro sem cirurgia no Serviço de Urgência

A greve ao trabalho suplementar por parte dos cirurgiões do Centro Hospitalar e Universitário do Algarve (CHUA) deixou este sábado o serviço de Urgência da unidade de Faro sem cirurgia. Os doentes que necessitam deste serviço médico, durante este fim de semana, estão a ser encaminhados para o hospital de Portimão.Segundo o Sindicato Independente dos Médicos, em março há "5 dias sem qualquer cirurgião nas 24 horas e outros tantos sem qualquer cirurgião no período noturno", colocando "em risco a normal e adequada prestação de cuidados de saúde".Questionada pelo, fonte do CHUA refere que o centro hospitalar é composto "por duas unidades hospitalares que funcionam de forma integrada na organização do trabalho e na partilha de recursos".