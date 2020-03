Hospital de Faro tem nova máquina de TAC

O hospital de Faro tem uma nova máquina de TAC (Tomografia Axial Computorizada), que poderá entrar em funcionamento ainda esta semana.A revelação foi feita pela secretária de Estado Adjunta e da Saúde, Jamila Madeira, após uma visita à unidade de Faro do Centro Hospitalar e Universitário do Algarve, onde o aparelho vai ficar instalado."A máquina já existe e está apenas à espera da instalação. Deverá estar em funcionamento, se tudo correr bem, ainda esta semana", garantiu a governante.já tinha noticiado que a TAC existente naquele hospital tem sofrido avarias regulares devido à sua antiguidade - tem cerca de 20 anos - e pela frequência de utilização, porque é usada nas Urgências e também para os exames marcados.O hospital de Faro fica assim com duas máquinas, "uma redundância" para caso o de haver mais avarias da TAC antiga. "Dará uma capacidade amplificada de diagnóstico e de intervenção", assegura ainda Jamila Madeira.A última vez que a TAC sofreu uma avaria foi em dezembro do ano passado, durante um fim de semana. Em 2017 chegou a estar inoperacional uma semana.Segundo o deputado do PSD pelo Algarve, Rui Cristina, a nova máquina foi adquirida em 2019. "É inaceitável que desde então esteja dentro das embalagens por não haver espaço para o seu funcionamento", lamenta.Jamila Madeira anunciou ainda que vai ser feito um investimento de 2,8 milhões de euros em equipamento médico para as unidades de Faro e Portimão.O serviço de Cardiologia do hospital de Faro vai ser reabilitado, assim como o serviço de Urgência e a central de esterilização.