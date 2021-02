Hospital de Loures regista 80 mortos por Covid-19 em dez dias

A pressão no hospital Beatriz Ângelo mantém-se. O número de internados infetados com Covid-19 continua elevado e o registo de mortes também não pára.Hoje, foram registadas 12 mortes, até ao meio dia, o número mais elevado dos últimos dez dias. Desde 27 de janeiro, já se registaram 80 mortes, sendo que apenas sete estavam nos cuidados intensivos. Os restantes encontravam -se internados nas enfermarias.Regista-se também no mesmo período de tempo que apenas dez doentes saíram dos cuidados intensivos, sendo que esta sexta-feira permaneciam ventilados 25 doentes.Os dados fornecidos pelo Hospital Beatriz Ângelo revelam ainda que estão atualmente internados com Covid-19, 257 doentes.