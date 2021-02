Hospital de retaguarda de Paços de Ferreira tem apenas um internado com Covid-19

A Estrutura de Apoio de Retaguarda de Paços de Ferreira, que entrou em funcionamento há três meses, tem, neste momento, apenas uma pessoa internada. Desde a entrada em funcionamento no antigo Hospital da Misericórdia de Paços de Ferreira, o espaço recebeu 64 doentes, tendo aliviado não só os problemas decorrentes da atividade dos lares, mas também a pressão sobre os hospitais do Serviço Nacional de Saúde. Segundo nota da Câmara de Paços de Ferreira, "atualmente, tendo em conta a forte desaceleração do número de casos Covid-19 no concelho e na região, esta estrutura instalada no antigo Hospital da Santa Casa da Misericórdia de Paços de Ferreira, que foi fundamental para apoiar os hospitais da região no pico da segunda vaga, cumpriu o seu objetivo".

Ainda segundo a autarquia, apesar de, neste momento, ter apenas um doente internado, a estrutura vai continuar preparada para, a qualquer momento, poder voltar a ser utilizada em pleno.