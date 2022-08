Hospital de S. João no Porto diz que bebé de 4 meses com lesões cerebrais está em situação “complexa e preocupante”

O Hospital de São João, no Porto, reagiu em comunicado à notícia avançada pelo CM sobre o bebé de quatro meses que está internado naquela unidade desde início de agosto, em estado muito grave, com lesões cerebrais. Há suspeitas de maus-tratos."Deu entrada nos nossos serviços no dia 4 de agosto, transferida de outro hospital", diz a unidade hospitalar sobre o caso da criança, que foi depois "internada no Serviço de Medicina Intensiva Pediátrica, com um quadro clínico considerado muito grave e com prognóstico reservado".Explica o hospital que o menino bebé está agora a ser acompanhado por uma equipa de médicos especializados, adiantando que a situação clínica da criança é "bastante complexa e preocupante".Segundo o hospital, o caso está a ser seguido pelo Ministério Público, pelo DIAP, pela PJ e pela Comissão de Proteção de Crianças e Jovens.