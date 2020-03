30 crianças com coronavírus estão em estado grave no Hospital Dona Estefânia

Neste momento, já há 30 crianças internadas com coronavírus no Hospital Dona Estefânia, sendo que todas elas são doentes graves, avança a Revista Sábado O anúncio foi feito por Maria João Brito, a responsável pela Unidade de Infeciologia do Hospital Dona Estefânia, em Lisboa, onde estão os doentes com Covid19. Especialista alerta que as crianças saudáveis também podem ter a doença.