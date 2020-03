Hospital militar do Porto recebe 40 idosos de lares com coronavírus

O Hospital das Forças Armadas-Polo do Porto recebeu, nos últimos dois dias, 40 idosos que eram utentes de dois lares em Vila Nova de Famalicão e Vila Real. Estão todos internados e a maioria encontra-se infetada com Covid-19.





Os primeiros 29 idosos, de um lar em Cavalões, Vila Nova de Famalicão, chegaram ao Hospital das Forças Armadas (HFAR-Porto) partir da meia- noite de segunda-feira, em ambulâncias e um autocarro.



Nesse lar estavam 32 idosos ao cuidado de apenas três pessoas, após oito funcionários terem dado positivo a Covid-19 e os restantes entrado em quarentena.





Já o segundo grupo de idosos, 11 no total, do lar Nossa Senhora das Dores, em Vila Real, chegou na manhã desta quarta-feira ao HFAR - Porto, transportado em ambulâncias dos bombeiros. Todos acusaram positivo ao Covid-19 após testes realizados antes do transporte para o hospital.



Os 40 idosos no HFAR-Porto estão em enfermarias de isolamento, acompanhados por médicos e enfermeiros das forças armadas, devidamente equipados, como demonstra uma fotografia divulgada pelo Estado-Maior-General das Forças Armadas. O apoio militar surge na sequência de um pedido da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.

'Drive thru' militar no Lumiar

Já o Centro de Epidemiologia e Intervenção Preventiva do Hospital das Forças Armadas de Lisboa implementou um sistema de colheitas rápidas para testes ao Covid-19, em regime de ambulatório.