Hospital Santa Maria rejeita culpa na morte de Ruben Carvalho

Três meses depois, o Hospital de Santa Maria fechou o inquérito à morte do antigo dirigente comunista Ruben Carvalho, concluindo que não foram detetados "desvios ou insuficiências nos cuidados prestados". Apesar disso, tanto o Ministério Público como a Entidade Reguladora da Saúde prosseguem com a investigação.Ruben de Carvalho morreu a 11 de junho e os contornos do falecimento do dirigente comunista levantaram suspeitas ... < br />