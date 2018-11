Hotelaria portuguesa com menor ocupação mas preços mais altos no verão

A exceção foi o Grande Porto, que teve um melhor verão de 2018 nos indicadores preço médio por quarto ocupado.

Por Lusa | 16:19

A taxa de ocupação da hotelaria portuguesa recuou 2,2 pontos percentuais neste verão face ao período homólogo, para 84%, mas o preço médio por quarto ocupado e disponível aumentou 7% e 4%, respetivamente, divulgou esta segunda-feira a associação setorial.

Segundo o indicador mensal 'Tourismo Monitors' da Associação da Hotelaria de Portugal (AHP), de julho a setembro, nos indicadores preço médio por quarto ocupado (ARR) e preço médio por quarto disponível (RevPar), "todas as categorias registaram uma melhor performance" do que em 2017, com os destinos Lisboa, Algarve, Madeira, Açores, Alentejo e Beiras a crescerem relativamente ao ano anterior.

A exceção foi o Grande Porto, que teve um melhor verão de 2018 no ARR, mas decresceu no RevPar.