Ovelhas foram identificadas com a doença língua azul, em Serpa, o que levou as autoridades a determinar restrições à pecuária no Sul.Passa a ser obrigatória a vacinação de ovinos adultos e jovens para reprodução no Algarve e nos concelhos alentejanos de Alvito, Aljustrel, Barrancos, Beja, Castro Verde, Cuba, Évora, Ferreira do Alentejo, Mértola, Moura, Mourão, Portel, Reguengos de Monsaraz, Serpa, Viana do Alentejo e Vidigueira.