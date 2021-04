Fiquei muito contente por ter estado com a minha família, que me fez uma grande surpresa. Gosto muito de todos." Foi assim que a aniversariante Custódia Maria Inácia agradeceu a presença de vários seus vários familiares, que esta segunda-feira a surpreenderam no Lar da Terceira Idade da Santa Casa da Misericórdia de Faro, onde comemorou 108 anos.Desde 2018 na instituição algarvia, Custódia, natural de Odemira, no Alentejo,...