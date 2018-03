Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Erro de ficheiros tira pensão a idosa dada como morta

Troca eletrónica de dados deixa mulher de 77 anos sem pensões de direito próprio e de sobrevivência.

Por Ana Silva Monteiro e Fátima Vilaça | 01:30

"A minha sogra não recebeu a pensão em fevereiro, fomos à Segurança Social para saber o que tinha ocorrido e foi-nos informado que tinha sido dada como falecida". Armando Sobreiro ficou incrédulo com a explicação dada para a reforma da idosa, de 77 anos, não lhe ter sido enviada.



"É pouco, mas é a única fonte de rendimento que ela tem", sublinha o genro da pensionista. A Segurança Social lamenta o lapso e explica que o erro teve origem numa troca de dados.



Em causa está a pensão de direito próprio e a de sobrevivência pelo falecimento do marido. "Olha, então ressuscitei, porque estou aqui", respondeu a idosa perante a informação dos técnicos da Segurança Social. "Pediram o cartão de cidadão à minha sogra, comprovaram que ela está viva e telefonaram no dia seguinte a dizer que a situação ia ser reposta, mas que só iria receber em abril, na melhor das hipóteses", contou Armando Sobreiro ao CM, indignado.

A pensionista e a família expressaram a sua revolta com a situação no livro de reclamações da Segurança Social.



"Então, se há dúvidas, primeiro enterra-se o cidadão e depois é que se pergunta?", questiona o genro da idosa. A denúncia serve "para que estas situações não se repitam, já que o Estado tem a obrigação de apoiar os cidadãos e, numa altura da vida em que precisam, tira-lhes o tapete".



Ministério da Justiça comunicou óbito

O Instituto da Segurança Social indicou que "a pensão de direito próprio e a pensão de sobrevivência foram suspensas em resultado de uma troca eletrónica de dados com o Ministério da Justiça", que "procedeu à comunicação de óbito da pensionista". À agência Lusa, garante que, "no seguimento de uma reclamação, o pagamento das pensões foi reativado e as pensões serão pagas no mês de abril, com os devidos retroativos".



Falha de pagamento desde novembro

A primeira falta de pagamento da pensão ocorreu em novembro e deu origem a uma primeira reclamação, em dezembro. Já em janeiro, as pensões foram depositadas na conta bancária, por transferência, como tinha sido solicitado. Em fevereiro, a idosa ficou de novo sem reforma.



Saiba mais

2,03

milhões é o número de pensões de velhice atribuídas em Portugal, segundo as estatísticas publicadas na página da internet da Segurança Social.



8100 reformados

O Instituto de Segurança Social começou esta segunda-feira a notificar 8100 reformados para os informar sobre as condições de acesso ao Complemento Solidário para Idosos. Este complemento passa a ser atribuído também a quem se reformou antecipadamente a partir de 2014, independentemente da idade.