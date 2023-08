Houve ou não milagre no caso de Jimena, a peregrina espanhola, de 16 anos, que integrou um grupo do Opus Dei na Jornada Mundial da Juventude? A sua história é simples: há dois anos e meio acordou sem ver praticamente nada. Ficou com 5% de visão do dia para a noite. Consultou especialistas de Madrid, Barcelona, Pamplona, mas de nada valeu.









Ver comentários