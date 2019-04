Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Igreja escolhe quem vai avaliar abusos

Comissão inclui personalidades da investigação criminal, polícia, justiça, saúde e da diocese.

Por João Saramago | 01:30

Já são conhecidos os nove nomes que integram a Comissão para a Proteção de Menores da Diocese de Lisboa. A lista tornada pública esta sexta-feira pelo cardeal-patriarca de Lisboa, D. Manuel Clemente, integra personalidades da investigação criminal, polícia, justiça, saúde e Igreja Católica.



O coordenador da comissão é o bispo auxiliar de Lisboa, D. Américo Aguiar, que no primeiro dia de trabalhos sublinhou que "perdeu-se o medo". E defendeu que "criaram-se as condições para as pessoas poderem falar".



D. Américo Aguiar salientou que os objetivos da comissão são "a prevenção transversal a toda a sociedade e a superação, ou seja, acolher os casos que porventura surjam e ser capaz, na estreita colaboração com as autoridades, de forma a que as vítimas sejam recuperadas e respeitadas. E os que cometeram os crimes sejam devidamente punidos e acolhidos na sua fragilidade".



A criação da comissão cumpre um dos pontos definidos pelo Papa Francisco na cimeira sobre abusos sexuais, que decorreu em fevereiro, no Vaticano. Para o Papa o abuso sexual por membros da igreja surge como "uma praga". D. Manuel Clemente deseja que a comissão permita "a convivência segura para todos, especialmente para os menores e os mais frágeis".