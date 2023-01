A missão de encontrar alojamento para um milhão e meio de peregrinos esperados, em Lisboa, para a Jornada Mundial da Juventude (JMJ), entre 1 e 6 de agosto, foi alargada a todas as dioceses. Junto das autarquias, o objetivo é encontrar espaços comunitários, como pavilhões e escolas. O coordenador do Comité Organizador Diocesano do Porto da JMJ, Jorge Nunes, confirmou essa necessidade, embora tenha realçado que o principal objetivo é que esse acolhimento seja feito em famílias, porque essa é uma “experiência maior”.









Ver comentários