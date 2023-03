A Fundação JMJ Lisboa 2023 e a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) assinaram um protocolo para prevenir crimes de abuso sexual ou violência durante a Jornada Mundial da Juventude, que decorre de 1 a 6 agosto. A execução do protocolo terá um custo de 100 mil euros, com apoio do cabido da Sé de Lisboa.









